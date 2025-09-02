◇パ・リーグ日本ハムーロッテ（2025年9月2日ZOZOマリン）日本ハムが6回にダブルスチールでダメ押し点を奪った。5点リードの6回2死一、三塁、水谷の中前適時打で1点を追加した。山縣の打席で1ストライクからの2球目、水谷が二盗を仕掛けた。捕手・田村が二塁に送球する間に三走・万波がホームスチールに成功した。ロッテ・吉井監督からのリクエストでリプレー検証が行われたが、判定は覆らなかった。2死二塁からは、