全国的に9月に入ったと思えない暑さが続いています。東京都心では37℃、25年ぶりの暑さです。この異例の酷暑で秋の味覚の王様にも異変です。きょう、秋田県の北部では大雨に。この大雨の影響で、秋田新幹線は盛岡ー秋田間で運転を見合わせていて、再開の見通しは立っていません。県内では現在、秋田市・仙北市・五城目町に緊急安全確保が発表されています。一方、東京では…記者「あちらの温度計では37℃と表示されています」東京