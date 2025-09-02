旦那さんと買い物や外食をするときに、買うものの値段を気にすることはありますか？人によっては旦那さんに気を遣って、旦那さんが買うものや食べるものよりも価格が安いものを選ぶ場合もあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。『レストランなどに行ったとき、旦那さんより高いものを頼みますか？私はまだ新婚の頃、旦那とキャンプ用品の寝袋を選ぶとき、「俺はこれ。君はこれでいいんじ