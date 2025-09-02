経済同友会は２日、新浪剛史代表幹事が、３日午後の定例記者会見に予定通り出席することを明らかにした。新浪氏は自ら購入したサプリメントを巡って警察の捜査を受け、１日付でサントリーホールディングスの会長を辞任した。