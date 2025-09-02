サントリーホールディングスは緊急会見で、新浪剛史代表取締役会長が辞任したことを明らかにしました。新浪会長をめぐっては、海外から、違法な成分が含まれた製品を輸入した疑いがあるとして、自宅の家宅捜索が行われていました。◇ 2日午後3時から始まった、サントリーホールディングスの緊急記者会見。 サントリーHD・鳥井信宏社長「昨夜、新浪剛史が辞任しました。ご迷惑を心よりおわびします」発表されたのは、会長・新