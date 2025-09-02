6日に放送される日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』(毎週土曜22:00〜)の出演アーティストが発表された。(左から)小峠英二、有働由美子、西野カナ、松下洸平日テレ系音楽番組に出演するのは7年ぶりとなるラブソングの女王・西野カナが登場。MCの有働由美子、松下洸平とのトークで、デビューから17年間のトップアーティストとしての軌跡を振りかえる。当時18歳だった西野が音楽番組初出演した当時の映像も公開される。スタジオには