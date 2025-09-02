¡Ö¼èºàÃæ¤º¡¼¡¼¡¼¤Ã¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×½÷À­¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¼èºàÃæ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿?¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È?Æ°²è¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÆø¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËçÓ¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¥°¥é¥ó¥×¥ê½÷²¦¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­½Ð¤·¡¢¤³¤È¤ÎÅ¿Ëö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢JRA¸ø¼°Æ°²è¡Ö¥¿¡¼¥È¥Ô¥Ã¡ª¡×¤Î¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¤ÎÅÄÊÕ¥½¥é¥ó(27)¡£¡Ö¼èºàÃæ¤º¡¼¡¼¡¼¤Ã¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤â¾Ð¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢2024Ç¯¤ÎÍ­ÇÏµ­Ç°¤òÀ©¤·¤¿?¥°¥é¥ó¥×¥ê