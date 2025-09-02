9月1日、King ＆ Princeの郄橋海斗がInstagramのストーリーズを公開。出演予定だった『24時間テレビ48愛は地球を救う』（日本テレビ系）を欠席したことについて謝罪文を投稿し、話題となっている。「郄橋さんは、同じくKing ＆ Princeの永瀬廉さんとともに、番組のチャリティーパートナーに抜擢されていました。放送に向け、7月におこなわれた制作発表記者会見や、宣伝にも積極的に参加していましたが、放送直前の