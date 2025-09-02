【モデルプレス＝2025/09/02】アイドルグループのフィロソフィーのダンスが、次世代のエンタメカルチャーを体感できる大型イベント「STARRZ TOKYO 2025」（開催日：2025年9月23日／会場：日本工学院アリーナ）に出演する。モデルプレスでは福本にインタビューを実施し、ステージへの意気込みやグループの魅力について明かしてもらった。【写真】フィロソフィーのダンスが踊りたいAKB48の楽曲◆フィロソフィーのダンス、9月23日開催