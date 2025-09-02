演歌歌手の辰巳ゆうと（２７）が２日、大阪市内で行われた「秋だ！笑いだ！松竹新喜劇九月公演」（２０〜２８日、大阪松竹座）の取材会に出席した。「愚兄愚弟」「駕籠や捕物帳」の２本立て。「駕籠や捕物帳」で、殿さまと泥棒の１人２役を演じる辰巳は「代々すばらしい方が演じてきた役。五木ひろしさんも演じられたということで、普段演歌歌手として活躍している大先輩も演じられた役に挑戦させていただけるのは、すごくうれ