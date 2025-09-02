タレントで俳優の川口葵さん（26）が2025年8月30日、自身のインスタグラムを更新。美しいウエストがのぞく自撮りショットを披露した。川口さんは7月29日、格闘家の武尊さん（34）との結婚を発表し、話題を集めた。「3枚目は汗だく」川口さんは、「3枚目は汗だく」といい、ウエストをチラ見せした自撮りショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、髪の毛をアップにし、グレーのトップスを着用。頬に指を当て、スマホ