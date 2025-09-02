自民党の青山繁晴参院議員は２日、報道陣の取材に対し、党本部で開かれた参院選の総括が行われた両院議員総会を振り返った。総会の冒頭で石破茂首相は、参院選の大敗に関して自身に責任があると謝罪し「しかるべき時にきちんと決断する」と進退問題に言及してスタートした。しかし、約３時間におよぶ総会の最後に森山裕幹事長が「両院議員総会への報告をもって選挙結果の責任を取るべく、幹事長の職を退任させていただく」