俳優の勝野洋（７６）が２日、所属事務所を通じコメントを発表。俳優の露口茂さんを悼んだ。露口さんは同日、老衰のため４月２８日に東京都にある自宅で亡くなっていたことが報じられた。９３歳だった。葬儀は近親者ですでに執り行ったという。訃報に接した勝野は「デビューした若い頃から『太陽にほえろ！』の現場で本当にお世話になりました」と名作刑事ドラマでの共演を回顧。「その背中を通して、芝居は言葉だけでするも