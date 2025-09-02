石井章元参院議員＝2022年6月石井章元参院議員（68）の公設秘書給与詐欺事件で、元公設秘書が「秘書としての勤務実態がなかった」と東京地検特捜部の任意の聴取に供述していることが2日、関係者への取材で分かった。国から支払われた給与の大半が石井氏側に渡り、事務所経費などに充てられたとみられることも判明した。関係者によると、石井氏は自身が理事長を務める茨城県取手市の社会福祉法人関係者の親族を公設秘書として国