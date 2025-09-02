広島県福山市にある公園の公衆電話ボックスに落書きをしたとして、高校生の少年（１７）が逮捕されました。 少年は７月、男２人と共謀し、福山市千代田町の公園にある公衆電話ボックスにインクペンのようなもので落書きをした疑いがもたれています。 警察によりますと、白い塗料で文字や数字のようなものが書かれていたということです。 少年は取り調べに対し「間違いありません」と容疑を認めています。 福山市では先月、別の