交際相手の男性が車にしがみついていながら発進し、転落させたとして35歳の女を殺人未遂の疑いで逮捕しました。佐賀・唐津市の職業不詳・吉田遥香容疑者（35）は9月1日午前3時ごろ、唐津市の駐車場で交際相手の20代男性が運転席のドアミラーにしがみついているのを知りながら発車。時速50kmで約100メートル進んだところで男性を路上に転落させたとして、殺人未遂の疑いが持たれています。男性は、頭や背中にけがをしました。吉田容