¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖG-SHOCK presents THE MOMENT¡×¡ÊËè½µ¶âÍË17:00¡Á17:25¡Ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥²¥¹¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¿Í¤Î¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡ÊTHE MOMENT¡Ë¡×¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¤È22Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î#KTCHAN¡Ê¥±¥¤¥Æ¥£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ë¤¬¥²¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢22Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£HIPHO