Photo: ヤマダユウス型 この味が家で飲めるのは感動だなぁ。新潟に本社を置くダイニチ工業。暖房器具を中心に、加湿器、空気清浄機などを手掛けていますが、実は1997年から四半世紀以上もコーヒー事業を手掛けるほど、コーヒー愛にあふれているんです。2023年にはコーヒー事業をリブランディングし、家庭向けのコーヒー焙煎機を発売。そしてこのたび、革新的なコーヒーメーカーを発表しまし