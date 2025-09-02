9億円に上る鹿児島県の新たな総合体育館の設計費を巡り、撤回を求める陳情が今月開会する県議会に100件以上提出されたことが分かりました。 県がドルフィンポート跡地に計画する新たな総合体育館の建設費は、資材価格や人件費の高騰などで400億円以上に膨らんでいます。 県は設計費およそ9億円を盛り込んだ補正予算案を「詳細な建設費を示すため」として6月議会に提案し、可決されました。この設計費を巡り、撤回を求める