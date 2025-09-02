俳優の石原良純（63）が1日、テレビ朝日の「プラチナファミリー」（火曜後7・00）＆「火曜の良純孝太郎」（火曜後8・00）2番組合同囲み取材会に出席。富士登山ロケの裏側を明かした。この日は、MCの小泉孝太郎、高嶋ちさ子とともに取材に応じた。16日放送の「プラチナファミリー＆新番組火曜の良純孝太郎富士山2025合体3時間SP」（後8・30）では、良純が3年連続となる富士登山に挑戦。一般の立ち入りを禁止している旧