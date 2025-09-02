2日、参院選の敗北について謝罪した一方、進退については「しかるべき時に判断する」と述べた石破総裁。街の人に聞きました。 （鹿児島市70代）「続投でいいのでは。（Q.その理由は？）代わりにいい人がいるのか」 （鹿児島市70代）「自民党そのものの責任が問われるべき。石破さん個人は関係ない」 （鹿児島市・高校生）「若者を重視した新しいことをしてくれる人になってほしい」 （霧島市20代）「辞めるべき。結果を見れば