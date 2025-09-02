ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まって3年半。ウクライナのジャーナリストらが、鹿児島市で母国の現状を語りました。 （ウクライナの記者 オルガ・ヴァカーロさん）「世界平和のために世界全体の理解と協力が必要」 ウクライナの実情を知ってもらおうと、グリーンコープかごしま生協はきょう2日、現地で取材を続ける新聞記者ら3人を鹿児島に招き講演会を開きました。 3人は「2万人ほどのウクラ