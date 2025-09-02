東京で人気の名店グルメや工芸品を集めたイベントが、きょう2日から山形屋で始まりました。 鹿児島市の山形屋で2日から始まった「大江戸のれん市」。29回目の今回は食品や工芸品など54社のおよそ950点が並びます。 朝から行列ができていたのは赤坂の名店「トップス」のチョコレートケーキです。また、果物専門店の老舗、「銀座千疋屋」も今回初めて参加。パフェやフルーツサンドが並ぶ美しいショーケ