参院選での敗北を受けて森山幹事長が辞意を表明したことを受け、鹿児島県関連の自民党・三反園訓衆議院議員、宮路拓馬衆議院議員、野村哲郎参議院議員、鹿児島県連・藤崎剛幹事長の反応です。 三反園訓衆議院議員 「森山幹事長だけの責任でないと本当に思います。だからこそ森山幹事長には続けていただいて、自民党のため、日本のため、鹿児島のためにもっともっと活躍して頂きたいと今でもそう思っています。森山幹事長でないと