ももいろクローバーZの玉井詩織が11月10日、ビルボードライブ大阪に登場する。ももクロの黄色担当としてアイドル活動を行う傍ら、モデルや女優、バラエティ番組への出演など活躍の場をマルチに広げてきた玉井は、23年から満を持してソロアーティストとしての音楽活動を本格始動した。「SHIORITAMAI12Colors」を掲げ、12か月連続で異なるテーマの楽曲を発表、その集大成として1stソロアルバム「colorS」を昨年6月にリリ