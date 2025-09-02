東京海上日動あんしん生命は、「マネードクター」など保険代理店に対する過度な便宜供与などで金融庁から8月に報告徴求命令を受けていた（編集部撮影）【写真】金融庁から8月に業務改善命令を受けた、保険代理店のFPパートナー金融庁が東京海上日動あんしん生命保険に対して、立ち入り検査を通知したことがわかった。規模の大きい保険代理店に対して、相場と乖離した広告費を支払ったり、営業社員の採用を支援したりといった過度な