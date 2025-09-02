リサイクルショップで男性従業員が、3人組に顔などを殴られ現金を奪われました。◇札幌市のリサイクルショップをとらえた防犯カメラの映像。1台の車が店の中に入り、何者かが出入りする様子が確認できます。強盗グループとみられています。9月1日午後6時40分ごろ、ブランド品を扱うリサイクルショップに3人組が押し入り、店内に1人でいた51歳の男性従業員を殴り、現金を奪って逃走しました。男性従業員は、顔を打撲するけが