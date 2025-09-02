◇プロ野球 パ・リーグ ソフトバンク-オリックス(2日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクの先発・モイネロ投手が、122球の力投を見せました。ここまで29イニング無失点としていたモイネロ投手。しかし、この日の先頭打者として迎えたオリックス・廣岡大志選手から痛恨の一発を被弾。8球目のストレートをとらえられると、打球はレフト方向のラッキーゾーンに飛び込みました。その後は後続3人を打ち取り、最少失点で切り抜けたモイネ