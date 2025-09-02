柔道女子でパリ五輪金メダリストの出口クリスタが２日（日本時間）、インスタグラムを更新。同じく柔道女子でパリ五輪金メダリスト・角田夏実、２２年世界選手権優勝の堀川恵さんとロサンゼルスでドジャース戦を観戦した様子を投稿し、「こんな楽しい時間があってたまるかってんだい」とつづった。出口は黒、堀川さんは白、角田は青のドジャースユニ、３人ともジーンズを合わせるコーデで満喫した様子。出口は「みんなありがと