福岡県太宰府市の自宅アパートで、出産したばかりの赤ちゃんを殺害した疑いで逮捕されていた35歳の母親について、福岡地方検察庁は死体遺棄の罪で起訴し、殺人罪については不起訴処分としました。8月27日付けで死体遺棄の罪で起訴されたのは、太宰府市の無職・西麻紀 被告(35)です。起訴状などによりますと、西被告は ことし3月に自宅アパートで女の赤ちゃんを出産。その後、死亡した赤ちゃんの死体をゴミ袋に入れ、自