２日午後３時２５分頃、東京都目黒区中目黒の住宅が燃えていると目撃者から１１０番があった。警視庁目黒署などによると、住宅２棟とアパート１棟が燃え、約４時間後にほぼ消し止められた。住宅１棟の焼け跡から女性とみられる遺体が見つかり、同署が身元や出火原因を調べている。現場は東急東横線中目黒駅から南に約５５０メートルの住宅街。