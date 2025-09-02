秋田朝日放送 ８月１９日からの記録的大雨で北秋田市や仙北市では広範囲にわたって農業関連にも大きな被害が出ています。大雨から２週間、北秋田市坊沢地区の田んぼはきょう２日も雨に見舞われました。 ※動画ニュース配信をご覧ください