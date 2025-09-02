「広島−ＤｅＮＡ」（２日、マツダスタジアム）広島の坂倉将吾捕手（２７）が痛恨の走塁ミスで好機を逃した。５点を追う四回１死一、二塁。代打・二俣の打球は右中間へ飛んだが、これを右翼・蝦名が好捕。一走の坂倉は二塁をすでに回っており、慌てて一塁へ戻った。しかし、この際に二塁ベースを空過。ＤｅＮＡ野手陣によるアピールプレーにより、アウトが宣告された。新井監督がリクエストを要求するも、判定は覆らず。セ