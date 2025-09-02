今年自己破産した富山市の弁当製造販売業者「ユニオン・ランチ」の債権者集会がきょう開かれました。元従業員に対する退職金は、おおむね支払われる見通しとなりました。債権者集会が開かれた富山地方裁判所の前では、集会を前に、ユニオン・ランチの元従業員たちが退職金の全額支給などを求めるアピール活動をしました。ユニオン・ランチをめぐっては当初、従業員140人の賃金の未払いが問題となっていましたが、解雇となっ