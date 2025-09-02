秋田朝日放送 ラグビー秋田ノーザンブレッツの選手が開発に携わったアスリート向けのスイーツが完成しました。 県中小企業団体中央会は聖霊女子短期大学や県菓子工業組合秋田支部などと連携しアスリートや健康志向の人たちをターゲットにしたスイーツの開発に取り組みました。 今回は、プロテインを使った、秋田の伝統菓子である「バター餅」と、こちらもプロテイン入り