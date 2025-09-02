ドル買い広がる、英長期債利回り急上昇でポンドが急落ドル円１４８円台後半＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ドル買いの動きが広がっている。ポンドドルの急落が主導権を握った。英３０年債利回りが一時５．６９％と１９９８年以来の高水準となった。市場では秋の英予算案発表を控えた英財政の継続性に対する警告と捉えている。ポンドドルは1.35台から1.33台へと急落している。仏政局不安もあってユーロドルも1.17