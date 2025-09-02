秋田朝日放送 大館市の小学生が地元の伝統工芸品「曲げわっぱ」を作りました。学校給食で使います。 曲げわっぱ作りに挑戦したのは、大館市の釈迦内小学校の５年生２３人です。指導にあたるのは日頃大館曲げわっぱを作っている伝統工芸士です。 大館市では子どもたちに地元の伝統工芸品に触れ親しんでもらおうと、１２年前から市内全ての学校で曲げわっぱの食器作りを続けています。今年度は３８６人の児童が挑戦します。