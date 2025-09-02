優美に踊る踊り手たち。坂の町・富山市八尾町に秋の訪れを告げるおわら風の盆がきのう始まりました。多くの観光客が楽しんだ、初日の様子をお伝えします。おわら風の盆は立春から数えて二百十日のこの時期に、イネに被害をもたらす風を封じ、五穀豊穣を願う行事として江戸時代に始まったとされています。秋の訪れを告げる風物詩ですが、今年は猛烈な残暑です。富山市八尾町のきのうの最高気温は37.7度。夕方になっても30度を超える