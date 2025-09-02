この夏の暑さで、生育が早まっているコシヒカリは収穫の時期を迎えています。記録的な猛暑は炎天下で作業をする農家にも大きな影響を与えています。富山市内の田んぼで取材しました。吉田颯人記者「9月に入りましたが、厳しい暑さが続いています。この異常な暑さの中、コシヒカリの収穫が本格的に始まっています」富山市池多の田口智貴さん（31）は、例年よりも1週間ほど早くきょうからコシヒカリの収穫を始めました。今年の夏は、