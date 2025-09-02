（台北中央社）農業部（農業省）農糧署が主催した台湾産果物を使ったスイーツコンテストの授賞式が2日、行われた。金賞を受賞した商品は、11月に運行される台湾鉄路（台湾鉄道）の豪華観光列車「鳴日号」の一部の便で提供される予定。同コンテストは今回で2回目。農糧署の陳啓栄副署長は、台湾の果物はそのまま食べるだけでなく、ジュースやドライフルーツ、パウダー、ジャム、果実酒などに加工するのにも適していると強調。これま