（台北中央社）10月10日の中華民国国慶日（国家の日）を前に、祝賀行事のメインビジュアルが2日、お披露目された。日付にちなんだ二つの「十」をモチーフにしたデザインは国旗に用いられる青と赤で彩られ、色合いは昨年と比べて落ち着いたものが採用された。祝賀行事を担当する国慶準備委員会のトップとなる主任委員は例年、立法院長（国会議長）が務める。昨年は、韓国瑜（かんこくゆ）立法院長が野党・国民党員としては9年ぶりに