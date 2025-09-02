新米の季節を迎えているなか、エブリイはきょうからシリーズで今年のコメをめぐる生産者や流通業者などの声をお伝えします。1回目は、コメ不足による価格高騰の解消を目的に放出された政府備蓄米です。流通にあたる業者の動きを通して現状と今後を考えます。今年4月、射水市でコメの卸売業を営む大門食糧の米澤社長はため息を漏らしていました。大門食糧米澤治夫社長「去年の新米時期からずっとパニックなんですよ。夜12時