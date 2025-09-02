（台北中央社）アジアテニス連盟（ATF）のU12（12歳以下）チームコンペティションは8月30日、シンガポールで男子決勝が行われ、廖沛亜、謝兆鵬、蔡承恩の3選手で挑んだ台湾代表は、2-1で中国を破り、悲願の優勝を果たした。チームを率いた謝旺成コーチは「動きがとても良かった」と選手をたたえた。同大会は同月25日から開催。男子台湾代表は予選リーグで快進撃を続けて決勝トーナメントに進出。準々決勝でカザフスタンに2-0、準決