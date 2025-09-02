（台北中央社）9月3日の軍人節（軍人の日）を前に、国軍で活躍する犬（軍用犬）をテーマにした動画が2日、公開された。非政府組織（NGO）中華文化総会と国防部（国防省）傘下の軍事新聞通信社（軍聞社）が制作した。かわいらしい子犬が立派な軍の犬になるまでの舞台裏を紹介している。国防部憲兵指揮部警衛大隊の軍犬分隊は、総統府や総統が出席するイベントの会場の安全確認などを担う。軍で唯一、犬を使って反テロ・爆発物探知の