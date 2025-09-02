県内はあす明け方から朝にかけて線状降水帯が発生して大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。きょう正午の天気図を見ると日本海に前線が伸びています。この前線があす朝9時には、北陸地方の上空にかかり、昼前にかけて通過する見込みです。この前線に向かって太平洋高気圧周辺の暖かく湿った空気が流れ込むため、広い範囲で大気の状態が非常に不安定になります。このため県内では、あす明け方から朝にかけて線