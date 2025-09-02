パナソニックは、ヘアードライヤー ナノケアの20周年（※1）を記念して、普段からナノケアを愛用している女優・田中みな実さん、ロックバンド[Alexandros]のVo&Gt・川上洋平さん、デザイナー／アーティスト・篠原ともえさん、アイドルデュオ・ROIROM、ヘアメイクアップアーティスト・KUBOKIさんを迎えたスペシャルイベント「Panasonic nanocare 20th ANNIVERSARY EVENT」を開催。最新機種「EH-NA0K」の発売日（2025年9月1日）