中国メディアの大皖新聞によると、山東省淄博市にある職業訓練学校の山東軽工職業学院は1日、インターネット投票で86％を超える支持を集めて選出した軍事訓練服が「ダサい」と指摘された問題で、「（選出した）6番をベースとし、専門家や新入生からのフィードバックも踏まえ、色と模様を調整した」と明らかにした。同学院は5月、第1回軍事訓練服デザインコンテストを開催し、予選を通過した6作品についてネット投票を実施。