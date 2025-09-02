６月のオーストラリア戦で、海外組を含めた“フル代表デビュー”を飾った日本代表MF藤田譲瑠チマは、今夏にベルギーのシント＝トロイデンからドイツのザンクトパウリへステップアップを果たした。その新天地では、公式戦全３試合にフル出場。直近のハンブルク戦では、自陣からの見事なスルーパスで初アシストもマークした。早くも中心選手となっている印象だが、本人は至って冷静だ。９月１日にアメリカ・オークランドで行わ