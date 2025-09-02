良質なシナリオを持つゲームを楽しみ、プレイングのあいだに隠された真相を読み解く連載企画「ゲームシナリオの深層」。第3回は『Avowed』を取り上げる。 （関連：【画像】Obsidian Entertainmentが手掛けるハイファンタジーRPG『Avowed』） ※本稿には『Avowed』のネタバレを含むため、未プレイの方はご注意いただきたい。 かねてより良質なコンピュータRPG（CRPG）を作ってきたObsidian Entert