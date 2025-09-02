20代女性と30代女性のリアルが覗ける恋愛番組「Girl or Lady」シーズン2。 （関連：【写真】“若ママ”に憧れる22歳ギャル・ルナ） 同番組は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。 その2話が8月31日に放送された。 前回、第1話ではガールとレディのアプローチ方法の違